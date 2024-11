Carolina Ferraz publica desabafo - Reprodução do Instagram

Publicado 09/11/2024 13:19

Rio - Carolina Ferraz, de 56 anos, comentou a reação das pessoas ao descobrirem que ela está curtindo as férias sozinha e rebateu as críticas em relação ao seu corpo em um desabafo publicado no Instagram, nesta sexta-feira (8). A apresentadora do "Domingo Espetacular", da Record, disse que gosta da própria companhia e que tem se sentido maravilhosa fisicamente.

"Fiquei surpresa com as reações das pessoas quando disse que estava passando férias sozinha. Muitas falaram: 'Nossa, sozinha? Mas por quê?' Eu não entendo isso. Tem gente que não dá conta de estar só com ela mesma. Eu me aguento, acho um prazer estar comigo. Gosto da minha companhia e preciso estar só, às vezes. Sem amigos, filhos, trabalho. Só com meus livros, minha cabeça, minha energia...Gosto de conhecer gente e gosto muito de ficar sozinha", afirmou ela, que não se sente "solitária".

A atriz também citou os comentários em relação à sua magreza. "A vida inteira fui super magra, muito mais magra do que sou hoje. Inclusive, já cheguei a pesar 54, 55 kg. Na época de "Por Amor". Hoje, estou com 60 kg e estou ótima, me sentindo muito bem. Quero dizer a todas as pessoas que essa magreza foi conquistada ao longo de um ano. Tanto que ninguém tinha se dado conta que eu estava emagrecendo. Foi uma mudança de alimentação, hábitos, profunda, saudável, acompanhada por profissionais, com os exames em dia. Estou super bem e não estou tão magra assim, mas estou bem".

Carolina, então, refletiu: "Se a gente engorda, está feia porque está gorda; se emagrece, está feia porque está magra; se envelhece, está feia porque está velha. Eu estou bem. Tenho 57 anos, trabalho, tenho duas filhas lindas, amigos maravilhosos. Estou feliz da vida, me achando lindíssima, maravilhosa, e é isso. Quero que todos se sintam lindos e maravilhosos. Fiquei muito feliz e quero que as pessoas aprendam a passar mais tempo sozinhas, porque, quando a gente passa mais tempo sozinho, a gente se escuta e também fica mais simpático para escutar os outros".