Iza mostra rostinho de Nala pela primeira vez - reprodução Instagram

Publicado 09/11/2024 19:38 | Atualizado 09/11/2024 19:40

Rio - Quase um mês após o nascimento de Nala, Iza compartilhou as primeiras imagens do rosto da filha em suas redes sociais neste sábado (09). A pequena nasceu em 13 de outubro e é fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima.

A sequência de fotos revela momentos íntimos dos primeiros dias da bebê com a família. No post, a cantora expressou sua gratidão e felicidade: "Vivendo e recebendo o maior amor do mundo por aqui alguns registros dos primeiros dias com a família mais especial. ô, sorte! obrigada por cada mensagem de carinho.”

Antes dessa publicação, Iza havia apenas mostrado a mãozinha da filha como forma de anunciar o nascimento. Dessa vez, ao exibir o rosto de Nala, a cantora gerou uma onda de reações emocionadas dos fãs. Comentários elogiosos tomaram conta da postagem. "O rosto todo parecido o da mamãe", disse uma seguidora. Outros fãs também expressaram o carinho: "Muita saúde para vocês", "Bem-vinda, Nala. Você já é muito amada", e "Nala é maravilhosa, que neném perfeita".