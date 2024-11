Ludmilla e Bruna anunciam gravidez - reprodução Instagram

Publicado 09/11/2024 18:18 | Atualizado 09/11/2024 18:32

Rio - A cantora Ludmilla emocionou o público ao anunciar, durante sua turnê Numanice 3, que sua esposa, Brunna Gonçalves, está grávida do primeiro filho do casal. A notícia foi compartilhada neste sábado (09) em São Paulo, surpreendendo os fãs que acompanhavam o show e, posteriormente, nas redes sociais de Ludmilla e Brunna.

O anúncio foi feito de forma criativa e simbólica em um vídeo exibido no telão durante a apresentação. Nele, Ludmilla aparece pintando um quadro, enquanto Brunna realiza uma dança suave. Aos poucos, a pintura de Ludmilla transforma-se na imagem de um bebê. No momento em que a gravidez é revelada, as cores tomam conta da tela, representando a chegada de uma nova fase para as duas.Após o show, Brunna expressou o alívio e a alegria de finalmente compartilhar a notícia com o público. Em suas redes sociais, ela celebrou: “Tirei um peso das minhas costas!”, mostrando a felicidade e a expectativa para a chegada do primeiro filho.A notícia rapidamente se espalhou nas redes, onde fãs e amigos do casal celebraram a novidade. Ludmilla e Brunna, que compartilham momentos de sua vida pessoal e profissional com o público, agora vivem a alegria de uma nova etapa juntas, e o vídeo do anúncio já conta com inúmeras reações emocionadas de seus seguidores.