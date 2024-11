Neymar e Bruna Biancardi celebram 1 ano de Mavie - reprodução Instagram

Publicado 09/11/2024 18:13 | Atualizado 09/11/2024 19:18

Rio - Bruna Biancardi, Neymar Jr. celebraram, neste sábado (09), o aniversário de 1 ano de Mavie em uma festa temática na casa do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O trio chamou atenção ao chegar com looks em lilás e roxo, uma escolha que complementou o tema 'Atelier de Arte da Mavie' e encantou os convidados.