Publicado 09/11/2024 16:46

Rio - A Globo confirmou Larissa Manoela no elenco de 'Êta Mundo Melhor', sequência da novela de sucesso 'Êta Mundo Bom!'. A trama, prevista para estrear em junho de 2025, traz Larissa no papel principal, assumindo a posição que foi de Bianca Bin em 2016. Dirigida por Amora Mautner e escrita por Walcyr Carrasco, a novela promete revisitar o universo de Candinho, vivido por Sergio Guizé, que retorna à história com novos desafios e personagens.

Em 'Êta Mundo Melhor', a narrativa retoma dez anos após o fim da novela original. Candinho segue em busca de Amadeu, o filho que teve com Filó (Débora Nascimento) e que foi separado dele. O protagonista, marcado pela perda da mãe, Anastácia (Eliane Giardini), e pelo distanciamento de Filó, ainda se apega ao lema “tudo que acontece de ruim na vida é para melhorar”, e conta com a ajuda de figuras como o professor Pancrácio (Marco Nanini) e o burro Policarpo.

O enredo também marca o retorno de personagens como Celso e Sandra, parentes de Anastácia, que tentam se unir para tomar a herança de Candinho. Com a trama explorando a solidão do personagem e a busca por seu filho, Candinho encontra amparo em Dita (Jeniffer Nascimento), uma ex-funcionária da fazenda, agora uma respeitada estrela do rádio. A relação entre Candinho e Dita trará novos contornos à história.

A atriz volta à Globo após sua atuação em 'Além da Ilusão' (2022), agora como a nova protagonista da sequência de “Êta Mundo Bom!”. Desde sua última novela, a emissora e o autor Walcyr Carrasco expressavam o desejo de contar com Larissa para projetos futuros. Com gravações agendadas para o primeiro trimestre de 2025, a Globo já registrou o título 'Êta Mundo Melhor' no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, reforçando os planos para a nova produção. Além de Larissa e Sergio Guizé, outros nomes confirmados incluem Flávia Alessandra e Rainer Cadete.