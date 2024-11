Em Paris, Isabelle Nogueira se declara para Matteus - Reprodução/Instagram

Publicado 09/11/2024 12:34

Rio - Na manhã deste sábado (09), Isabelle Nogueira, de 31 anos, compartilhou em suas redes sociais um álbum de fotos ao lado de Matteus Amaral, 28, em vários pontos turísticos de Paris. A ex-BBB aproveitou a viagem à capital francesa para se declarar ao parceiro.



Os momentos românticos foram publicados nos perfis de Instagram do casal. Nas fotos, os dois aparecem se abraçando e posando em frente à Torre Eiffel e ao Museu do Louvre. "A melhor companhia que eu poderia ter para viver todos esses momentos incríveis que estou vivendo", escreveu Isabelle.



Nos comentários, fãs elogiaram a dupla. "Toda felicidade do mundo para vocês!", desejou um. "Faz um livro dessa história que eu compro", afirmou outro. "Cada foto mais linda que a outra", disse um terceiro.