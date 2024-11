Sophie Charlotte prestigia show de Xamã - Webert Belicio / Agnews

Publicado 09/11/2024 09:20

Rio - Sophie Charlotte, de 35 anos, marcou presença no show do namorado, Xamã, no Circo Voador, na Lapa, na noite desta sexta-feira (8). Na plateia, a atriz cantou, pulou e dançou muito os maiores sucessos do amado na companhia de alguns amigos, como Adanilo, Samantha Jones e Mariana Molina.

Sophie e Xamã se aproximaram nos bastidores da novela "Renascer", onde interpretaram os personagens Eliana e Damião. Após manterem a discrição sobre o relacionamento, o casal assumiu o namoro em julho deste ano. Desde então, eles compartilham cliques em clima de romance nas redes sociais e trocam declarações.