Em Paris, Isabelle Nogueira se declara para Matteus - Reprodução/Instagram

Publicado 09/11/2024 22:00 | Atualizado 09/11/2024 22:10

Rio - A ex-BBB Isabelle Nogueira compartilhou momentos de emoção ao contar como Matteus Amaral a surpreendeu com um pedido de noivado em Paris. O casal, que já havia discutido planos de casamento anteriormente, estava no parque da Disney quando Matteus fez a proposta, emocionando a influenciadora e seus seguidores.

Em seus stories no Instagram, Isabelle detalhou o momento único que viveu. “Estou muito feliz. Essa surpresa que o Matteus fez para mim foi realmente inesperada. Foi muito surpresa, mesmo. E é difícil fazer surpresa para mim, porque eu pego tudo no ar, mas ele conseguiu!”, contou ela, surpresa com a habilidade do noivo em mantê-la sem pistas.O pedido de casamento aconteceu em frente ao icônico castelo da Disney. Segundo Isabelle, o fotógrafo César estava tirando fotos dela de costas quando pediu que ela se virasse, como parte da sessão de fotos. “Quando eu olho... Sério. A minha vista ficou em câmera lenta quando eu vi o Matteus ajoelhado. Depois, eu voltei para olhar pro lado e tentar entender o que estava acontecendo”, descreveu.A cena emocionou Isabelle, que, mesmo tendo pensado que aquele local seria um cenário perfeito para um pedido de casamento, não imaginava que isso realmente aconteceria. “Quando eu olhei para o lado, tinha um monte de gente aplaudindo. Surreal! Sério!” compartilhou a ex-BBB.Após aceitar o pedido, Isabelle compartilhou que sua primeira reação foi ligar para a mãe. Ela destacou que a aliança simboliza algo muito sério em sua vida, representando um passo importante e cheio de responsabilidade. “Eu sempre falei para o Matteus que, para mim, aliança é algo muito sério. Eu não usaria uma aliança como anel de compromisso de namoro”, finalizou.