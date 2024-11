Davi Lucca e Neymar - reprodução Instagram

Davi Lucca e Neymarreprodução Instagram

Publicado 09/11/2024 23:01 | Atualizado 10/11/2024 08:53

Rio - O aniversário de 1 ano de Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, movimentou o sábado (09) em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Contudo, uma ausência significativa chamou a atenção: Davi Lucca, o primogênito do jogador, não compareceu à celebração da irmã. A mãe, Carol Dantas, foi às redes sociais para explicar o motivo por trás da ausência do filho.



fotogaleria

Ao esclarecer o motivo pelo qual Davi, de 13 anos, não participou da festa, Carol revelou que ele se comprometeu com as provas escolares e optou por não adiar os compromissos acadêmicos. "Ele está em sua semana de provas. Já tem 13 anos e não pode faltar. A decisão foi dele que não quis perder a prova e fazer depois. Mas o importante foi que na primeira festa nós estávamos com ela!", escreveu Carol.O desabafo de Carol sobre a decisão de Davi gerou apoio e algumas reações mistas entre os seguidores. Alguns elogiaram a atitude responsável do adolescente, enquanto outros expressaram descontentamento pela ausência do encontro com Mavie e também com Helena, filha de Bruna Biancardi e irmã do meio de Davi. Esse reencontro entre os irmãos era algo aguardado por muitos internautas.