Publicado 09/11/2024 11:24

Rio - Carlinhos Maia, de 33 anos, falou sobre os abusos sexuais que sofreu por parte de parentes, vizinhos e uma professora em entrevista ao "PodPah", apresentado por Igão e Miítico, nesta sexta-feira (8). O influenciador digital deu detalhes dos ataques e contou que até pouco tempo não segurava crianças no colo devido as experiências passadas.

"Eu fui abusado várias vezes quando criança, por vizinhos, parentes... graças a Deus eu não me tornei um pedófilo. Até um tempo atrás, não gostava de colocar nem criança no meu colo porque remetia às coisas que faziam comigo e para não acharem que eu iria fazer alguma coisa com a criança. Eu comecei a abraçar meu sobrinho um dia desses para você ter noção", comentou Carlinhos.

O influenciador disse que soube ser resiliente apesar da experiência delicada. "Não morri com isso. Foi muito duro, muito maluco, mas... o povo tem o negócio de 'salve sua criança interior'. Digo: 'não, minha criança interior que me salvou. Se ela resistiu a tudo isso, me trouxe até aqui, é porque ela é um super-herói. As pessoas tem o negócio de buscar a 'criança interior'. Para com essa burrice porque você não vai voltar lá, não tem como, você não tem uma máquina do tempo. Agradece à sua criança interior, liberta ela. Você nunca vai viver, tudo o que ela sofreu para te salvar e você ser um adulto incrível, forte e resiliente se ficar o tempo todo querendo ir lá. Ela já fez a parte dela, e só quer agora ser libertada. É isso que sinto comigo".

Por fim, ele contou como os abusos aconteciam: "Acho que eu sofri abuso por ser o 'gayzinho'. Se aproveitavam disso. Eu ficava sozinho em casa com 7 ou 8 anos porque minha mãe ia trabalhar junto com o meu pai. Então, minha professora, que me ensinava a escrever, me abusava. Só lembro dos peitões na minha cara, e eu criança. Os vizinhos, um segurava numa mão, e o outro segurava na outra, e eu fazia o que vocês já imaginam. Isso foi por muitos anos. Mas tudo bem, hoje falo com dor, mas foi", relatou.



