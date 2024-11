Bruno Gagliasso - Reprodução/Instagram

Publicado 08/11/2024 22:14

Rio - Bruno Gagliasso falou sobre as críticas que recebe desde que estreou ao lado da mulher, Giovanna Ewbank, o programa "Surubaum". Em entrevista ao canal do Youtube de Fernanda Gentil, ele comentou os temas quentes debatidos na atração.

fotogaleria "Cara, quando eu embarquei, sabia que ia falar de tudo. Não teve essa discussão, até porque se não devia ter falado, corta [na edição]", disse Bruno. O artista também abordou a convivência com a mulher no ambiente profissional.

"A gente gosta de estar junto e a gente se respeita. Embarquei nessa porque confio muito nela, ela é uma boa apresentadora e eu decidi arriscar. Saber que estou com ela me dá segurança. Ela estuda a pauta da entrevista, eu pergunto o que me dá na cabeça. Falei: 'Gioh, quero liberdade total para perguntar o que eu quiser'. A gente gosta de trabalhar junto, está dando certo, estou curtindo para caramba, estamos fazendo um filme juntos, uma comédia romântica", concluiu.