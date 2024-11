UM44K é formado por Luan Otten e Saulo Poncio - divulgação

Publicado 08/11/2024 18:38 | Atualizado 08/11/2024 18:39

Rio - O duo UM44K, formado por Luan Otten e Saulo Poncio, retorna à cena musical com "Rebordosa". Este álbum não se limita ao entretenimento; ele convida o ouvinte a mergulhar em reflexões sobre amor, saudade e escolhas transformadoras. Em um momento de renovação artística, UM44K aprofunda o som e entrega uma obra intensa e autêntica, onde poesia e batidas urbanas se unem para contar histórias reais.

Em "Rebordosa", UM44K combina influências do pop, rap e R&B com arranjos elaborados. Luan e Saulo se abrem ao público, compartilhando dilemas pessoais e redescobrindo sua essência artística. “Voltar com a Um44k e lançar o álbum Rebordosa é mais que um reencontro com a música; é um reencontro com nossa essência. Esses quatro anos nos deram tempo para crescer, refletir, e agora estamos prontos para compartilhar tudo o que vivemos nesse período. Queremos que cada música seja uma ponte para nossos fãs, para que eles sintam essa intensidade com a gente, como se nunca tivéssemos saído de perto deles", declara Luan. Saulo completa: “Rebordosa é uma jornada interna, um pedido de perdão e um tributo aos sentimentos que nos moldaram.”

O álbum conduz o ouvinte por uma narrativa que oscila entre momentos de introspecção e uma catarse emocional. As canções são entrelaçadas em uma sequência que permite que a obra seja absorvida como uma experiência completa. O duo explora temas profundos e vulneráveis, criando uma conexão direta com o ouvinte.

A lista de faixas inclui músicas como "Não tem como voltar atrás", "BPM" e "Tirou meu ar". Cada faixa representa uma etapa da jornada emocional de UM44K e entrega ao público uma trilha sonora que ressoa com as complexidades da vida, do amor e dos recomeços.