Médica e ex-BBB posou com outros profissionais da saúde do RSReprodução/Instagram

Publicado 08/11/2024 18:37

Rio - Nesta sexta-feira (08), Amanda Meirelles retornou ao Rio Grande de Sul e comentou a experiência como voluntária durante as enchentes que atingiram o estado nos meses de abril e maio. A médica e campeã do "Big Brother Brasil 23" visitou o hospital em que trabalhou na cidade de Canoas e reencontrou colegas que continuam no local.

fotogaleria "Voltar ao Rio Grande do Sul, depois de ter vivido de perto um dos momentos mais difíceis na vida de tantas pessoas, é como se, agora, cada abraço, sorriso, palavra se transformasse em um carinho no coração. Tudo que desejo é que as peças voltem a se encaixar como antes, que a vida possa voltar aos trilhos, ressignificar as perdas e que o poder recalcule a rota quantas vezes for preciso, mas que esse acontecimento nunca mais se repita. Obrigada, Canoas por me receber tão bem. Vocês sempre terão um lugar especial na minha vida", escreveu.

Além de Amanda Meirelles, os ex-BBBs Thelma Assis e Cezar Black também foram voluntários em hospitais do Rio Grande do Sul.