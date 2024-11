Cantora quebrou o silêncio sobre o fim de seu casamento - Reprodução/Instagram

Publicado 08/11/2024 17:48

Rio - Gaby Amarantos compartilhou um vídeo nas redes sociais, nesta sexta-feira (08), falando sobre o fim do casamento com fotógrafo Gareth Jones. A cantora de 46 anos garantiu que não ocorreu traição e ainda revelou que o casal está separado há mais de um ano.

"Nós nos separamos no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, de 2023 e nesse processo gente, separação é uma coisa difícil, é uma coisa dolorosa, você tem ali um projeto com uma pessoa, de família. Eu imagina que eu ia viver o resto da minha vida com ele e ele também. Só deixando claro que não houve traição alguma. Tem muito amor e respeito envolvido entre a gente. Ele é uma pessoa muito reservada. Para a gente realizar, que a gente ia se separar, levou muito tempo", disse.