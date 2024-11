Wanessa Camargo - Reprodução Instagram

Wanessa CamargoReprodução Instagram

Publicado 08/11/2024 16:30 | Atualizado 08/11/2024 18:03

Rio – Wanessa Camargo, 41 anos, desabafou sobre problemas que enfrenta com sono. Nesta sexta-feira (8), a cantora relatou que costuma acordar assustada com sensação de morte.

"Queria dividir com vocês porque quando a gente passa por uma situação, por um desafio grande na nossa vida, se a gente compartilha, a gente se fortalece e a gente fortalece quem está passando por isso também. Sempre fui dormir de madrugada, acostumei meu corpo a dormir muito errado. E eu venho dormindo errado, ainda mais este ano, que foi um ano muito intenso para mim", declarou.



Wanessa conta que vai fazer um exame para identificar o problema: "De um tempo para cá, eu tive uma questão com o sono que estava me incomodando e chegou a dar um problema que realmente prejudicou. Eu não sei ainda se é uma apneia, eu vou fazer um exame do sono. Eu vou dormir, cansada e exausta, e quando eu começo a dormir, eu levo uma espécie de susto, uma falta de ar, sensação de sufocamento. Eu começo a relaxar e meu corpo entra em sufocamento e eu acordo assustada".



A filha de Zezé Di Camargo relatou o que aconteceu no fim de semana. "No domingo passado, eu tive uma situação que fez com que eu ficasse a noite inteira acordada. Eu fui conseguir dormir às 14h, exausta e completamente assustada. É uma sensação de morte. Isso virou uma condição. Comecei a estudar sobre apneia, que é a obstrução e que interrompe a passagem de ar. Tem muitos sintomas que eu tenho. Isso é uma coisa que me assustou muito e eu fiquei meio fora do ar. Quando você é mãe, a gente se cobra muito para estar bem o tempo inteiro. Como mãe, vou dormir às 14h no domingo? Tudo isso mexeu muito com a minha cabeça. A gente se questiona", afirmou.



Cantora relatou que o problema de saúde que está passando a fez refletir sobre a vida que está levando. "Por que eu estou vivendo isso? Questionando muito a Deus. Quando a gente se ajoelha, quando a gente toma a atitude de orar, as respostas vêm. Confia que, se você se ajoelhar, se você pede, vem. Em mim, veio em forma de elucidações no meu próprio pensamento que foram me mostrando caminhos. Eu já estou vivendo a situação, mas menos assustada. Entender que tudo que a gente passa na vida tem um propósito e nunca é que você morra, se destrua, uma dor ou castigo. Para mim ficou muito claro que é uma forma de despertar para várias coisas na minha vida que eu preciso despertar. Esse despertar vem por meio da dor porque a gente não desperta na alegria".



Camargo finalizou declarando que a vida não foi feita para sofrimento: "A gente tem que revirar. Ter coragem para enfrentar nossos próprios medos, nossos próprios fantasmas dentro da gente, e seguir em frente acreditando. Essa vida que vivemos aqui não foi feita para sofrimento, ela foi feita para gente viver com plenitude, com paz, amor e é isso que eu desejo para você que está passando por qualquer dificuldade, que você tenha a capacidade de olhar com muita gratidão e carinho, se perdoar, e olhar para a frente e acreditar que vai enfrentar tudo isso e ir para uma nova etapa da vida".