Neymar Jr com HelenaReprodução Instagram

Publicado 08/11/2024 14:43 | Atualizado 08/11/2024 17:59

Rio – Neymar Júnior, de 32 anos, fez uma rara aparição, nesta sexta-feira (8), com a filha mais nova. Helena, de quatro meses, é fruto do envolvimento com a modelo Amanda Kimberlly. O jogador de futebol publicou um registro, no Instagram, em que aparece com a pequena no colo.

O atleta está no Brasil para comemorar, nesse fim de semana, o aniversário de um ano de Mavie, filha da relação com a influenciadora Bruna Biancardi. Além de Mavie e Helena, Neymar é pai de Davi Lucca. O menino de 13 anos é fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas.