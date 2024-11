Rafael Cardoso - Reprodução / Instagram

Rio - Rafael Cardoso decidiu se manifestar publicamente sobre as graves acusações feitas pela ex-sogra, a jornalista Sônia Bridi. Nas redes sociais, o ator compartilhou um desabafo, destacando sua busca por "verdade e libertação" diante das polêmicas. "A verdade organiza e liberta! Ouvi essa frase de um grande amigo pela primeira vez e tomei como minha", escreveu em uma nota oficial, mencionando que as acusações refletem 'cenários' que ele nunca enfrentou.



Cardoso também comentou que o aprendizado obtido com experiências passadas o transformou. “Estou sendo crucificado… depois… ressurreição! O passado é aprendizado… seguimos!”, completou. Cardoso também comentou que o aprendizado obtido com experiências passadas o transformou. “Estou sendo crucificado… depois… ressurreição! O passado é aprendizado… seguimos!”, completou.

Em resposta às denúncias de violência psicológica, moral e patrimonial, os advogados de Rafael Cardoso esclareceram que o caso se refere a eventos de mais de um ano atrás. A defesa afirmou que a ação tramita em sigilo judicial e lamentou profundamente a violação desse sigilo, alertando que todos os envolvidos podem ser responsabilizados pela divulgação indevida dos autos.

"A notícia em questão não se refere a fatos novos, mas sim a fatos que teriam ocorrido há mais de um ano e a cuja apuração exauriente se está a proceder, na forma da lei", explica o advogado Luiz Antônio Nunes Filho.

A equipe jurídica também destacou o compromisso de Rafael em proteger os filhos, Aurora e Valentin, frutos de seu relacionamento com Mariana Bridi. Segundo a defesa, o ator busca “preservar os seus filhos menores, que devem ficar a salvo de qualquer tipo de conduta que lhes possa causar dano à imagem, à vida privada, ao convívio social e escolar, bem como à sua incolumidade psíquica”.



Rafael concluiu o comunicado pedindo respeito, não apenas para ele, mas, sobretudo, para seus filhos. Ele afirmou que as suas manifestações sobre o caso ocorrerão apenas no âmbito judicial.