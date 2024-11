Xanddy e Carla Perez - Reprodução Instagram

Xanddy e Carla PerezReprodução Instagram

Publicado 08/11/2024 17:36 | Atualizado 08/11/2024 17:38

Rio – Carla Perez e Xanddy voltaram de férias da Tailândia em um avião luxuoso. O casal mostrou em uma publicação feita no Instagram, nesta sexta-feira (8), detalhes da viagem, com assentos de primeira classe, acesso a um bar, com refeições completas.

"Recarregados. Transbordando de amor para multiplicar com aqueles que torcem por nós", declarou Carla. Internautas elogiaram o casal na postagem: "Vocês merecem tudo de bom. Casal lindo e abençoado", disse um. "Lindos, meus amores. Sejam sempre felizes", comentou outro. "Que casal mais harmonioso e abençoado", declarou mais um fã.