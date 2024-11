Duda Reis espera o primeiro filho com o empresário Eduardo Nunes - Reprodução/Instagram

Publicado 08/11/2024 14:09 | Atualizado 08/11/2024 17:56

Rio – Duda Reis, 23 anos, mostrou aos seguidores detalhes do quarto da primeira filha, Aurora, fruto do casamento com o cabeleireiro Du Nunes, 32. A atriz publicou um vídeo, no Instagram Stories, nesta sexta-feira (8), e contou que o cômodo está quase quase pronto para receber a pequena.

fotogaleria

"Quartinho da princesa está 90% pronto. Olha que coisa linda, gente. Acabaram de instalar as cortinas. Eu achei um sonho. Falta algumas coisas, mas olha isso. Ficou lindo", afirmou.



Duda Reis, declarou recentemente, que faltam menos de dez semanas para a chegada da herdeira.