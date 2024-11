Zeca Pagodinho recebeu o título de cidadão Benemérito do Rio - Divulgação

Publicado 08/11/2024 17:18 | Atualizado 08/11/2024 17:22

Rio - Um dos mais queridos sambistas do Brasil, Zeca Pagodinho recebeu, nesta sexta-feira (8), o título de cidadão Benemérito do Estado do Rio de Janeiro numa cerimônia no Instituto Zeca Pagodinho, em Xerém, na Baixada Fluminense. A entrega do diploma pela deputada estadual Dani Monteiro, autora da iniciativa, aconteceu em um evento para cerca de 60 convidados, com direito à café da manhã e discurso de Louiz Carlos, filho de Zeca e diretor da instituição. Após a cerimônia, o benemérito convidou os amigos e familiares para brindarem no famoso Quintal do Zeca.

Com mais de quatro décadas de carreira, Zeca Pagodinho é um dos nomes mais importantes do samba brasileiro, com sucessos que se tornaram verdadeiros hinos populares. Seu trabalho ultrapassa a música, impactando diretamente a comunidade de Xerém, onde ele atua com projetos sociais, como o Instituto Zeca Pagodinho, que promove educação ambiental, atividades culturais e oferece suporte à população local. A entrega do título pela deputada Dani Monteiro foi um momento de emoção e muita alegria.

"Zeca Pagodinho é um ícone do samba brasileiro e da cultura fluminense. Apesar do sucesso internacional, ele mantém forte vínculo com suas raízes no Rio, investindo em Xerém. O Instituto é a prova disso, completando 25 anos neste mês. O compromisso social com a comunidade e com a cultura popular faz dele merecedor de todas as homenagens possíveis. É uma honra conceder esse título ao grande Zeca", celebra a deputada.

O título de cidadão Benemérito é concedido a personalidades nacionais e internacionais que são valiosas para o desenvolvimento econômico, científico, artístico, cultural ou desportivo do Estado, e que, de forma inequívoca e relevante, tenham contribuído para o progresso e desenvolvimento no setor das artes.

