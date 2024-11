Cantora ganhou surpresa de enfermeiras durante internação - Reprodução/Instagram

Cantora ganhou surpresa de enfermeiras durante internação Reprodução/Instagram

Publicado 08/11/2024 21:40

Rio - Preta Gil foi submetida a uma cirurgia para tratar de cálculos renais, nesta sexta-feira (09) e mostrou aos seguidores o presente improvisado que ganhou das enfermeiras. Em tratamento contra o câncer, a artista foi para o hospital após sentir dores na região da pelve e na lateral direita da barriga.

fotogaleria No vídeo divulgado nas redes sociais, Preta Gil é surpreendida com a entrada das profissionais da saúde em seu quarto. "Carinho das enfermeiras e técnicas da oncologia! Obrigada, meninas. Amei minhas flores (não pode flor de verdade no quarto)", escreveu.

A filha de Gilberto Gil tranquilizou os fãs, afirmando que se encontra bem e sem dor. Ela também antecipou sua alta do hospital para a próxima segunda-feira, dia 11. "Estou bem, sendo bem assistida pelos meus médicos e me recuperando no hospital, tenho alta na segunda-feira", disse.