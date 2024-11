Preta Gil - reprodução Instagram

Rio - A cantora Preta Gil passou por uma cirurgia nesta sexta-feira, (08), para tratar de cálculos renais. A artista, que está em tratamento contra o câncer, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais os detalhes sobre o procedimento e sua recuperação.

Preta Gil revelou em um vídeo que sentiu dores na região da pelve e na lateral direita da barriga. Ao procurar atendimento médico, ela foi diagnosticada com cálculos renais, o que provocou a obstrução do seu cateter. "Amores, ontem senti dores na pelve e na lateral direita da barriga, fiz exames e descobri que estava com cálculos renais, o que ocasionou a obstrução do meu cateter", explicou.De acordo com a cantora, foi necessário realizar uma cirurgia para trocar o cateter Duplo J, um procedimento comum no tratamento de obstruções renais. "E hoje precisei passar por uma cirurgia para fazer a troca do meu Duplo J", contou ela aos seus seguidores.Preta Gil tranquilizou os fãs, afirmando que se encontra bem e sem dor. Ela também antecipou sua alta do hospital para a próxima segunda-feira, 11. "Estou bem, sendo bem assistida pelos meus médicos e me recuperando no hospital, tenho alta na segunda-feira", escreveu.A cantora também expressou sua gratidão pelo apoio dos fãs e pelas orações recebidas. Seus seguidores lotaram os comentários com mensagens de carinho e desejo de pronta recuperação. "Já Já 100%!!!!!! E bora beber mais água!!!", comentou Jude Paula, amiga da cantora. "Nossa Senhora tá com você!!!", escreveu um fã. "Bora beber muita água e ótima recuperação meu amor!", desejou outro.