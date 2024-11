Motivo da internação da avó de Tatá Werneck não foi revelado - Reprodução/Instagram

Publicado 08/11/2024 22:52

Rio - Tatá Werneck usou as redes sociais, nesta sexta-feira (08), para pedir que os seguidores orassem pela sua avó, Dona Vera, que precisou ser internada. A comediante e apresentadora compartilhou um registro da matriarca com a neta, Clara Maria, mas não informou mais detalhes sobre seu estado de saúde.

fotogaleria "Somos tantos e acredito na fé das pessoas... queria pedir orações pra minha avó amada Vera que se internou novamente. Para que ela se recupere e para poder ficar mais tempo com a gente. Porque a gente ama muito ela", escreveu na legenda.

Em outubro, Tatá Werneck revelou que Dona Vera havia recebido alta do hospital e fez um agradecimento a equipe médica, mas sem explicar o motivo da internação. "Obrigada toda equipe do hospital São Vicente no Rio de Janeiro! Cuidaram da minha vozinha, que já está bem graças a Deus e em casa. Uma equipe competente e humana. Que olha pra cada paciente com todo cuidado e carinho e dá um atendimento excepcional."