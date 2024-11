João Lucas e Sasha - Tomzé Fonseca / Agnews

João Lucas e SashaTomzé Fonseca / Agnews

Publicado 09/11/2024 12:24

Rio - Liniker, de 29 anos, fez o primeiro show da turnê "Caju", no Espaço Unimed, na Zona Oeste de São Paulo, na noite desta sexta-feira (8). Com direito a troca de looks e hits do segundo álbum de estúdio da cantora, a apresentação contou com a participação de Priscila Senna na canção "Pote de Ouro".

Vários famosos conferiram o espetáculo da plateia como Sasha e o marido, João Lucas, o cantor Jão, a ex-BBB Sarah Aline e o namorado Hudson.

Liniker ainda realiza mais duas apresentações no Espaço Unimed: nos dias 13 e 19 de novembro. No Rio, os shows estão marcados para os dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, no Vivo Rio, na Zona Sul.