Gabz surge beijando Jaffar Bambirra - Reprodução/Instagram

Publicado 09/11/2024 14:14 | Atualizado 09/11/2024 14:32

Rio - Neste sábado (9), Gabz, de 25 anos, apareceu em suas redes sociais publicando um vídeo em que beija o rosto de Jaffar Bambirra, de 26. No registro, a atriz deixa uma marca de batom no pescoço do ator de "Mania de Você", da TV Globo, apontado como seu affair.



A protagonista da novela compartilhou o vídeo nos Stories de seu perfil no Instagram. Nele, a atriz que dá vida à personagem Viola aparece com um top de oncinha e uma minissaia preta brilhante, enquanto o ator que interpreta Iberê usa um terno azul marinho. "Acordei com saudades", declarou na legenda.

Gabz e Bambirra vêm despertando a curiosidade dos internautas há semanas, desde que apareceram juntos no Festival Vozes, que aconteceu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Na última quarta-feira (6), o ator postou um álbum de fotos em que os dois estão como capa. "Minha paz", afirmou.