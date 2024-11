Matteus pede Isabelle em casamento - Reprodução do Instagram / César Melo

Publicado 09/11/2024 13:44

Rio - Isabelle Nogueira e Matteus Amaral estão noivos! A ex-BBB foi pedida em casamento pelo gaúcho em frente a um castelo da Disney, em Paris, na França. O casal dividiu a novidade com os fãs através do Instagram, neste sábado (9).

fotogaleria

"Ela disse sim", escreveu Alegrete na legenda das fotos do momento especial. Isabelle compartilhou um vídeo do pedido. "Mil vezes sim", vibrou. Amigos do casal comemoraram o noivado. "Sejam felizes sempre, meus amores", desejou o ex-BBB Marcos Vinicius. "O amor venceu, família!!! feliz demais por vocês", disse Lucas Pizane. "Coisa mais linda", afirmou Beatriz Reis.

Isabelle e Matteus engataram um romance na reta final do "BBB 24". Depois do fim do reality, eles continuaram se encontrando, apesar da distância. Em maio deste ano, o gaúcho pediu a manauara em namoro. Atualmente, eles se organizam para morarem juntos em São Paulo.







