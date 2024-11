Eliana participa do Teleton ao lado de outros famosos - Reprodução de vídeo

Publicado 09/11/2024 08:47

Rio - Contratada da TV Globo, Eliana, de 51 anos, retornou ao palco do SBT, na noite desta sexta-feira (8), para participar da 27ª edição do "Teleton". Ao lado de Celso Portiolli, a apresentadora falou sobre a emoção de voltar à emissora para ajudar nessa grande corrente do bem em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente).

"Há mais de dez anos eu participo, e desde o Teleton número 1 eu estou por aqui. E hoje não seria diferente! Cada vez que eu visito a AACD ou de alguma forma posso servir, ser útil, eu sinto que eu estou mais perto de Deus, eu tenho a certeza de que eu tenho uma linda missão nessa vida, de usar a minha comunicação pro bem da família", declarou ela, que é madrinha da campanha.

No palco, Eliana recebeu nomes como Fátima Bernardes, Adriane Galisteu, Juliette, João Gomes, Fabiana Carla e mais famosos. Antes de se despedir do público, ela fez uma declaração comovente e agradeceu todo o carinho que recebeu.

"É hora de ir e eu levo sempre comigo um pouco do Teleton, e deixo um pouco de mim...O Teleton existe pela AACD, mas ele é do povo brasileiro, ele é o povo brasileiro... Eu farei sempre parte do Teleton. Sempre estarei por perto da AACD. Deixo esse palco aqui, mas meu coração jamais deixará. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Uma honra ter pisado novamente neste palco. No ano que vem, se vocês quiserem, já está combinado. Estou por aqui, com todo o meu coração, todo o meu amor. E sempre será assim", disse.

'Ele amava estar aqui'



Em um vídeo exibido no início do Teleton, Patricia Abravanel fez um discurso sobre Silvio Santos, que morreu aos 93 anos, em agosto deste ano. A apresentadora comentou que o pai amava participar da campanha e ajudar os pacientes da AACD.

"Estou com essa missão tão especial de dar o pontapé inicial desse projeto incrível que é o Teleton. Afinal, são 27 anos transformando vidas, e tudo isso começou lá atrás em 1998, quando Silvio Santos abraçou essa causa com tanto carinho. Ele amava estar aqui, ele amava ajudar os pacientes da AACD [Associação de Assistência à Criança Deficiente] e, principalmente, ele amava quando você se unia com a gente nessa grande corrente", começou.

"Nesses últimos dias, saíram muitas notícias sobre homenagens a Silvio Santos durante o Teleton. O que eu posso dizer é que a maior homenagem que nós podemos fazer a ele é justamente estarmos juntos pela AACD. Foram mais de 20 anos de ele vindo aqui nesse palco pedir apenas cinco reais. Então, mais uma vez, eu te peço, doe pelo menos cinco reais. Pegue seu telefone e faça essa doação. Neste ano precisamos de 35 milhões de reais. Sabemos que é muito dinheiro, mas sabemos da generosidade de cada brasileiro e vamos chegar ao nosso objetivo", concluiu.