Leticia Spiller afirma apoiar que o ex-marido, Marcello Novaes, namore suas amigasReprodução de vídeo

Publicado 08/11/2024 08:05

Rio - A atriz Leticia Spiller afirmou apoiar que o ex-marido, o ator Marcello Novaes, namore suas amigas, durante participação no "Lady Night", do Multishow, desta quinta-feira (7). Inclusive, contou que Claudia Raia já se envolveu com ele. As revelações aconteceram após Tata Werneck perguntar o que ela faria caso descobrisse uma traição.



"Acho que hoje em dia eu simplesmente viraria as costas e ia embora. Deixava os dois felizes", disse Leticia. "Então eu podia ter 'pegado' o Marcello Novaes?", brincou Tata.

Em seguida, ela revelou que o ex-marido já se envolveu com outra atriz muito famosa. "Como diz Claudia Raia, não morra sem provar Marcello Novaes", falou. "Espera aí, Claudia Raia já provou Marcello Novaes?", exclamou a apresentadora. "Há muitos anos atrás", respondeu Spiller.



Tata contou que apesar de estar casada com um homem mais novo, Rafa Vitti, se interessava pelos que tinham mais idade. "Eu gosto de homem mais velho. Acabei pegando o Rafa [Vitti] porque tropecei e realmente gostei. Mas eu gosto dos caras mais velhos. Ele é muito gato", elogiou.



Leticia Spiller e Marcello Novaes foram casados por cinco anos e romperam em 2000. Os dois são pais de Pedro Novaes, que seguiu na carreira artística e integra o elenco da nova novela das 18h da TV Globo, "Garota do Momento".