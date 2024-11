Eduardo Sterblicht e Paulo Vieira - Globo/ Beatriz Damy

Publicado 08/11/2024 19:58

Rio - Uma disputa entre famosos e seus familiares promete agitar o "Domingão". Luciano Huck recebe Paulo Vieira e Eduardo Sterblicht no atração deste domingo (10) para a estreia do novo quadro "Tamanho Família", que é um game cheio de momentos divertidos e emocionantes com aqueles que participaram diretamente da trajetória de personalidades conhecidas do público da TV.

fotogaleria A cada episódio, as famílias disputarão provas diferentes em busca de pontos, cumprindo tarefas que podem apresentar bastidores da infância ou adolescência do famoso. Para além da rivalidade, o jogo conduzido por Luciano Huck vai revelar curiosidades da formação dos convidados.

"Ao longo de uma grande brincadeira com os convidados e seus parentes, a gente vai ver que família é união, família é afeto. Claro que tem problemas, dificuldades no percurso, mas é na família que a gente encontra nossa base, então esse quadro é uma grande celebração. E todos os bons sentimentos culminam na homenagem final, sempre uma grande surpresa para quem está participando", comenta Huck.

O apresentador inclusive contará com um baú com objetos que marcaram de alguma forma as histórias de vida de cada um e vão funcionar como ingredientes para as conversas.