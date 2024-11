Roberto Carlos - Graça Paes / Zapp News

Publicado 08/11/2024 12:09

Rio - O tradicional especial de fim de ano de Roberto Carlos na TV Globo está confirmado! A gravação acontecerá no dia 27 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo, com convidados pra lá de especiais, como a dupla Chitãozinho & Xororó, Zeca Pagodinho, Gilberto Gil e Wanderléia.

O programa, que será exibido em dezembro, após a novela "Mania De Você", ainda terá uma participação internacional, a de Andrea Bocelli, em um encontro exclusivo gravado em São Paulo durante a passagem do tenor italiano pelo Brasil.

Na apresentação, intitulada "RC 50", Roberto fará uma viagem musical pelas cinco décadas dos especiais na emissora, relembrando vários momentos que marcaram época.