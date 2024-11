Xuxa homenageia Eliana - Reprodução do Instagram

Publicado 08/11/2024 15:32

Rio - Em sua 27ª edição, o Teleton 2024 promete mais uma vez mobilizar o Brasil em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). Com o objetivo de arrecadar R$ 35 milhões para manter o atendimento da instituição, a atração começa nesta sexta-feira (8) e será transmitido ao vivo pelo SBT, com uma programação especial que se estende por 24 horas.

Entre os artistas confirmados nessa 'corrente do bem' estão Adriane Galisteu, Ana Furtado, Camila Loures, Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, Carlos Tramontina, Dani Calabresa, Eliana, Fátima Bernardes, Gkay, Igor 3K, João Guilherme, Maisa, Nadja Haddad, Renato Aragão, Ronnie Von, Tati Machado, Tom Cavalcante e Xuxa, além de vozes consagradas da música, como Daniel, João Gomes, Joelma, Juliette, Lauana Prado, Lexa, Luan Pereira, Maira & Maraisa, Manu Bahtidão, MC Daniel, Mumuzinho, Nattanzinho, Zezé Di Camargo e muito mais.

Com o tema "Solidariedade e Gratidão", o Teleton ainda contará com uma homenagem a Silvio Santos, que faleceu em agosto de 2024, aos 93 anos. O apresentador foi um dos maiores responsáveis pela popularização da campanha, tornando-a uma das maiores ações beneficentes do país.