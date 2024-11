Fabiana Karla relembra resposta dada após pergunta ’sem noção’ no início da carreira - Reprodução de vídeo

Publicado 07/11/2024 07:42

Rio - Fabiana Karla, de 49 anos, participou do programa "Lady Night", do Multishow, nesta quarta-feira (6), em que falou sobre a importância da comédia em sua vida, além de recordar uma resposta à altura que deu para uma pergunta 'sem noção' feita por uma jornalista, quando ainda estava no início da carreira.



"Algumas pessoas perguntam coisas sem noção. Mais no começo da carreira, eu acho. Eu estava namorando um cara que era uruguaio e ele era bem gatão e ela [jornalista] perguntou assim: 'Vem cá, o que os seus amigos falam quando sabem que você está namorando um gato uruguaio?' Eu digo: É o contrário, amor. Os amigos dele perguntam como ele se sente namorando uma grande atriz brasileira'. Desculpa, não vem mandar essa para mim!", relembrou a atriz.