Daniel (Samuel de Assis) - Globo / Manoella Mello

Publicado 06/11/2024 18:31 | Atualizado 06/11/2024 19:03

Rio - Samuel de Assis chega em "Mania de Você", novela das 21h da TV Globo, no capítulo desta quarta-feira (6). O ator interpreta Daniel, arquiteto responsável pelo projeto do resort Albacoa. Na trama, ele decide morar no complexo de luxo depois de ficar viúvo. A partir da mudança, se torna um frequentador assíduo do Voilà Violeta, onde fica encantado por Michele (Alanis Guillen).

fotogaleria Quem também desembarca no folhetim é Bruno Quixotte, que dá vida a Wagner, um fornecedor de pescados do restaurante de Viola (Gabz) que se interessa por Dhu (Ivy Souza).

Escrita por João Emanuel Carneiro, "Mania de Você" é protagonizada por Chay Suede (Mavi), Gabz (Viola), Agatha Moreira (Luma) e Nicolas Prattes (Rudá).