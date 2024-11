Thalita Carauta revela que está noiva de Tay OHanna e mostra aliança - Reprodução / Instagram

Thalita Carauta revela que está noiva de Tay OHanna e mostra aliançaReprodução / Instagram

Publicado 05/11/2024 10:08 | Atualizado 05/11/2024 10:08

Rio - A atriz Thalita Carauta falou da carreira e também da vida pessoal, ao revelar que está noiva do ator Tay O'Hanna, durante participação no "Conversa Com Bial", da TV Globo, desta segunda-feira (4). A intérprete de Leidi, da novela "Mania de Você", também mostrou a aliança, surpreendendo o apresentador Pedro Bial.



"Está casada?", perguntou Bial, no final do programa. "Estou noiva! Mas praticamente [casada], porque a gente já mora junto", revelou Thalita. A atriz Mariana Santos, que também foi convidada da atração, comentou sobre o status de relacionamento. "Falar 'eu tô noiva' é tão bonito, né?".

fotogaleria

"É! Eu achei bonito, achei romântico!", disse Thalita, enquanto mostrava a aliança. Ao ver o anel de compromisso, o apresentador se surpreendeu. "Gente, com anel na mão direita! Noiva mesmo!", falou Bial. "A gente é romântico. A gente já mora junto, mas estamos querendo fazer etapas", explicou Thalita. O casal está em um relacionamento há cincos. "É! Eu achei bonito, achei romântico!", disse Thalita, enquanto mostrava a aliança. Ao ver o anel de compromisso, o apresentador se surpreendeu. "Gente, com anel na mão direita! Noiva mesmo!", falou Bial. "A gente é romântico. A gente já mora junto, mas estamos querendo fazer etapas", explicou Thalita. O casal está em um relacionamento há cincos.

Carreira



Durante a atração, a atriz relembrou a decisão de deixar o antigo "Zorra Total", programa de humor que fez parte por seis anos e que ganhou visibilidade, para trabalhar em outros projetos. "Queria me experimentar em outras coisas. Nunca foi uma decisão, uma escolha, fazer humor. Sempre tive muito medo desse título de humorista. É algo de muita responsabilidade, muito desafiador o fazer rir, sabe?! Eu respeito muito mesmo", destacou.



A artista explicou que a decisão de ser atriz foi motivada pelo desejo de explorar outros gêneros da dramaturgia, como o drama. "É muito difícil quando você inicia em um caminho para as pessoas te enxergarem em outros caminhos. Então realmente teve que ser uma decisão", explicou.

Ela também esclareceu que não pretende deixar de fazer humor. "Não que eu vá deixar de fazer, porque é uma coisa que eu amo e procuro sempre levar humor para outros gêneros também, porque acho que a vida se mistura mesmo. Mas teve um momento que eu tive que falar: olha, agora eu encerrei aqui, gostaria de fazer outras coisas. Ainda que seja humor, mas dentro de uma dramaturgia, de alguma trama, de algum conflito", relembrou.



Em seguida, ela ressaltou que não foi uma mudança repentina. "A partir daí foi uma caminhada. Um personagem aqui ainda no humor, mas que tinha ali uma trama inserida do mundo, uma dramaturgia e aí dali eu já tentava mostrar uma outra sensibilidade. E percebiam que a paleta poderia chegar um pouquinho mais ali, aí eu abusava um pouquinho mais. Foi realmente uma conquista, uma construção", disse.