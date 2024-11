William Bonner reclamou de cantoria durante entrada ao vivo no ’Jornal Nacional’ - Reprodução de Vídeo / X

Publicado 04/11/2024 23:00

Rio - William Bonner fez uma entrada ao vivo no "Jornal Nacional" desta segunda-feira (04) diretamente de Washington, nos Estados Unidos, onde realiza a cobertura da eleição presidencial, e reclamou sobre duas pessoas que estavam atrapalhando sua participação no telejornal.

o nível dessas eleições americanas tá tão high level de expectativa que até o william bonner tá na casa branca cobrindo, Meu Deuspic.twitter.com/AmaOMTUOJU — lucas (@lucas_oceanblvd) November 5, 2024

O William Bonner parabenizou a ícone e elegante Renata Vasconcellos que ontem completou 10 anos de #JornalNacional #JN pic.twitter.com/SZ7FRhauPt — Allan (@limalblue) November 4, 2024

No início do "Jornal Nacional", William Bonner comentou sua ausência na bancada e aproveitou para homenagear a companheira de trabalho, que completou dez anos como apresentadora do telejornal. "Eu preciso dizer ao Brasil que a Renata Vasconcellos hoje se junta a um time muito exclusivo de profissionais do jornalismo que têm a honra de contar com a confiança dos brasileiros por um período maior do que dez anos como titulares do 'Jornal Nacional'. Renata hoje está completando dez anos de JN, parabéns e obrigado pela sua parceria."