Maria Zilda durante entrevista ao ’Domingo Espetacular’ - Reprodução de vídeo / Record

Maria Zilda durante entrevista ao ’Domingo Espetacular’Reprodução de vídeo / Record

Publicado 04/11/2024 08:06

Rio - Maria Zilda, de 73 anos, concedeu uma entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record, e comentou a polêmica em que se envolveu com o ator José de Abreu. Em uma live com Murilo Rosa, a atriz comentou que o artista tinha "bafo". O caso chegou a parar na Justiça . Na última semana, Zé e Murilo fizeram um acordo. O veterano, então, publicou uma carta de retratação em sua rede social.

fotogaleria

"Eu não quero mais dizer as coisas porque eu quero. Aí, pronto, magoo uma pessoa, a pessoa fica com raiva de mim anos e eu nem sei, por causa de uma bobagem que eu deixei escapulir", afirmou a atriz. "Não quero falar do mal do Zé nem magoá-lo, porque a gente se conheceu no trabalho. E a gente teve um caso sim, de amor. Te perdoo, Zé, e você me perdoa também", completou.

Ela, inclusive, ressaltou que está em uma fase mais tranquila. "Eu não argumento mais nada, sabe? Acho que tá todo mundo certo", pontuou.

Durante a entrevista, Maria também lembrou do convite que recebeu do cantor norte-americano Prince (1958-2016) para se sentar à mesa dele durante uma festa. "Daqui a pouco veio o segurança para mim e disse: 'Olha, o Prince queria falar com você, você pode ir lá?'. E eu disse: 'Você me desculpa, você volta lá e diz pro Prince que a distância entre nós é a mesma. Se eu posso ir lá, ele pode vir aqui. O homem é ele."

Com 52 anos de carreira, a artista revelou o desejo de escrever sua autobiografia. "Eu tinha que escrever um livro, então vai sair a minha autobiografia. Mas é tanta coisa [para contar] que eu acho que vai demorar um pouco para ficar pronta", adiantou.

Por fim, Maria fez um apelo. "Deixem os velhos trabalharem. Nós não podemos mais virar cambalhota? Não. Não podemos mais correr feito loucos? Não. Mas a gente sabe muito. A gente tem muito pra oferecer. Tive ótimos colegas, autores, diretores. Muitos prêmios, foi muito bom. Eu amo o que eu faço!