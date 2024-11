Débora Falabella e Tata Werneck - Reprodução / Instagram

Débora Falabella e Tata WerneckReprodução / Instagram

Publicado 04/11/2024 13:54 | Atualizado 04/11/2024 13:56

Rio - Débora Falabella, de 45 anos, relembrou a coreografia de "Chiquititas" (1997), do SBT, ao participar do "Lady Night". A atriz, que é convidada da atração desta segunda-feira (4), apareceu dançando a música tema "Remexe" ao lado da apresentadora Tata Werneck no spoiler do episódio, que vai ao ar nesta noite no Multishow.

fotogaleria

"Chiquititas também tinha coreografia, né? Você lembra como é que era", perguntou Tata.

"Chiquititas também tinha coreografia, né? Você lembra como é que era", perguntou Tata.

"É, tem tanto tempo, né? É mais difícil. Não dá para lembrar", respondeu Débora, logo antes de se levantarem para performar.



Débora começou a carreira como atriz aos 19 anos com uma personagem pequena em "Malhação". No início dos anos 2000, ela interpretou Estrela na quinta temporada de "Chiquititas", no momento em que a telenovela se passava em um celeiro. Na época, ela tinha 21 anos.

Confira: