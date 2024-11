Duda Santos interpreta Beatriz em Garota do Momento - Tv Globo / Beatriz DAMY

Duda Santos interpreta Beatriz em Garota do MomentoTv Globo / Beatriz DAMY

Publicado 04/11/2024 05:00

Rio - Ambientada nas décadas de 1940 e 1950, a novela "Garota do Momento" estreia nesta segunda-feira (4), na TV Globo, substituindo "No Rancho Fundo", na faixa das 18h. O folhetim de Alessandra Poggi abordará temas como superação, preconceito e empoderamento. A trama principal conta a história de Beatriz (Duda Santos), que acredita ter sido abandonada pela mãe, Clarice (Carol Castro), na infância. Anos depois, a jovem descobre que a matriarca está viva e mora no Rio de Janeiro. Ela, então, decide deixar Petrópolis, na região serrana, para ir atrás da familiar.

"Ao reencontrar a mãe, Beatriz percebe que ela não a reconhece e que ainda por cima tem outra filha com o mesmo nome. A partir daí, os conflitos começam a surgir. E, na trajetória de se aproximar e tentar entender o que aconteceu com a mãe, Beatriz ainda se torna garota-propaganda de uma das maiores fábricas de sabonete do país da época, justamente a empresa de seu padrasto, Juliano Alencar (Fabio

Assunção). Estamos definindo a novela como uma fábula de esperança", afirma a autora.



Protagonista da novela, Duda Santos vibra com papel. "É uma personagem que tenho muito amor e estou me divertindo muito fazendo. Trabalhei muito para chegar a essa personagem gigantesca que vai se conectar com um monte de gente, trabalhando com esse elenco e direção que admiro e amo, estou muito feliz mesmo de dar vida a Beatriz. Ser a 'Garota do Momento' me traz muitas felicidades".



No Rio, Beatriz vai se apaixonar por Beto (Pedro Novaes), namorado de Bia (Maisa) e filho de Lígia (Palomma Duarte) e de Raimundo (Danton Mello). "O Beto e a Bia cresceram juntos, as famílias são amigas, e acho que por um bom tempo ele também acreditou que deveria ficar com ela. Só que as experiências que o Beto teve na vida fizeram com que ele percebesse que deveria ir atrás dos próprios sonhos. Quando ele conhece a Beatriz, se encanta e sabe que tem algo diferente em relação àquela garota", declara o ator.

Grande vilã

Depois de brilhar em "Fuzuê", Lilia Cabral está de volta às novelas como a inescrupulosa Maristela. A personagem será contrária ao casamento do filho, Juliano, com Clarice. Com a perda da memória da nora em um acidente, a socialite criará uma novo passado para ela, com direito a falsa irmã, Zélia (Leticia Colin), e filha, Bia (Maisa). "Uma vilã deliciosa porque está dentro de um contexto que nunca vivi. Já fiz novela de época mas era muito diferente da que estou fazendo", comenta a veterana.



Apresentador de talk show



Eduardo Sterblitch interpretará Alfredo Honório, dono da TV Ondas do Mar, emissora de televisão fluminense criada na década de 1950, e apresentador do "Alfredo Honório Show", que recebe cantores,

dançarinos e outras personalidades locais. O ator diz que se inspirou em nomes como Silvio Santos e Raul Gil para construir o personagem, que é casado com Teresa (Maria Eduarda de Carvalho) e pai de Eugênia (Klara Castanho).

"Tentei fazer uma brincadeira com todos os arquétipos que eu já conhecia em um personagem só. E o mais difícil é fazer com que ele se comunique de verdade com quem está assistindo. Não poderia reproduzir ou imitar, eu precisava fazer um personagem que se comunicasse diretamente com quem estivesse assistindo [...] Na verdade, estou pegando emprestado várias referências como, Hebe (Camargo), Raul Gil, Marcos Mion, Silvio Santos, Chacrinha - que também já fiz ele jovem então estudei bastante sobre essa época e a televisão -, então eu 'roubo' vários detalhezinhos. Então o personagem vem a partir disso e dessa vontade de fazer com que o programa exista de uma certa forma", conta Sterblitch.