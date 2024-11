Maisa - Webert Belicio / Agnews

Rio - Falta bem pouquinho para a "ficha" de Maisa Silva cair e ela poder gritar: 'mãe, estou na Globo!". Veterana da televisão, a artista de 22 anos fará a grande estreia na emissora em "Garota do Momento", nova novela das 18h, nesta segunda-feira (4), como a mimada e manipuladora Bia, que enfrentará dilemas familiares e amorosos nos anos 1950. Conhecida por trabalhos no SBT, a jovem considera o novo momento da carreira como um "recomeço".

"Para mim é o recomeço, primeiro, por ser uma nova fase da minha vida. Agora eu sou adulta, então é a minha primeira novela adulta. E a segunda coisa é o meu primeiro projeto na Globo. É um novo caminho para mim. Eu estou indo no meu tempo", diz Maisa.



A artista destaca que o convite para integrar o folhetim de Alessandra Poggi foi inesperado, mas não pensou duas vezes em aceitar o papel. "Não era uma coisa que eu esperava, eu acho que é uma coisa que eu gostaria, um desejo que tinha, mas que não imaginava para esse momento, foi uma surpresa muito positiva quando a Natália (Grimberg, diretora artística) fez o contato comigo e me mandou os primeiros textos da Bia. Eu já fiquei encantada, apaixonada pela maneira que a Alessandra escreve e transporta a gente para 1958 num estalar de dedos."



Na trama, a vilã Bia é filha biológica de Juliano (Fábio Assunção) e de Valéria (Julia Stockler), contudo, acredita que Clarice (Carol Castro) é sua mãe. O envolvimento com o jornalista Beto (Pedro Novaes) desencadeia um triângulo amoroso, complicando ainda mais o conflito com Beatriz (Duda Santos), sua rival e filha legítima de Clarice, de quem a mãe não se lembra após perder a memória.

Com a história movimentada da personagem, a rotina de gravações de Maisa é intensa. Ela, então, avalia seus últimos trabalhos como atriz em diferentes formatos. "Nesses sete anos muitas coisas aconteceram. Eu fui para outros projetos como cinema e streaming. Voltar pra novela é reaprender a me comunicar e todo dia tem sido um aprendizado. A rotina é bem puxada, a gente grava de segunda a sábado, mas tem sido uma jornada muito legal."



Vida no Rio de Janeiro



Nascida e criada em São Paulo, Maisa teve que se mudar para o Rio de Janeiro devido ao novo projeto. "Eu amo São Paulo, sou paulista, mas confesso que morar aqui em Janeiro está me conquistando cada vez mais. O pessoal está morrendo de medo de eu não querer voltar para São Paulo", diz ela, que curte o novo estilo de vida na cidade maravilhosa.



"A receptividade da galera é incrível. O carioca é simpático, disponível, dá bom dia e conversa com as pessoas. Me senti próxima da galera, tem me feito muito bem. Vou à praia, faço muay-thai, yoga, às vezes dou uns 5 minutos no mar para renovar o dia. Aqui no Rio sempre tem gente legal para você encontrar. Para todos os meus amigos que vêm de passagem, eu falo 'vem cá um pouquinho ficar comigo'. Eu vou para o pagode também. É uma delícia", destaca.



Solteira, a jovem revela que já flertou na cidade. "Claro que sim! Se deu certo? Não, porque eu não estou namorando (risos). Vida de solteira guerreira", afirma, aos risos.



Exposição na infância



Maisa se vê em um momento de transição para a vida adulta diante dos olhos do público e reflete sobre o impacto dessa exposição desde cedo. "A partir do momento que eu cresci na frente das pessoas, as pessoas me têm como alguém que sempre teve ali, alguém da família, uma prima distante. Eu realmente invadi os lares das pessoas por muitos anos. Elas me viram crescer".



Ela ainda relembra com bom humor o momento em que conheceu uma fã grávida: "A moça falou pra eu pôr a mão na barriga dela e falou: vou chamar a Maisa por sua causa... Foi um choque."

Famosa desde nova, a artista revela algumas vontades simples que se tornaram quase impossíveis. "Se eu fosse anônima eu faria duas coisas, um dia no 25 de março, de capa a rabo. Morro de vontade, todas as minhas amigas sempre vão comprar adereços no Carnaval. E também iria em vários blocos de Carnaval, então, está tudo interligado, que eu amo carnaval", conta.

Pensando nos planos para o próximo Carnaval, ela reforça o quanto está animada para viver a folia carioca. "Venho no Carnaval do Rio já tem uns três anos e agora que eu sou carioca, que eu tenho residência, eu posso receber as pessoas. Minha casa vai estar lotada."



Teleton



Como sempre dedicada ao Teleton, evento beneficente do SBT, Maisa mantém seu compromisso de madrinha da campanha e já confirmou sua participação neste ano, que acontecerá nos dias 8 e 9 de novembro. "O Teleton é importantíssimo. Sou a madrinha e vou seguir com essa missão o resto da minha vida", frisa.



Empresária



Apesar de estar um pouco afastada das redes sociais por conta das gravações de "Garota do Momento", Maisa segue ativa como empresária, à frente de sua agência de marketing de influência. "Estou mais tranquila, mais sossegada, ao mesmo tempo tenho 22 anos, quero fazer 'rolês', mas gosto muito de trabalhar, sou movida pelo meu trabalho, é o que me faz feliz. Estou nas redes desde os 12 anos, com uma vida associada a marcas, exponho meu estilo de vida, mas não tudo, gosto de dar dicas. Minha empresa surgiu quando vi essas oportunidades de expandir a voz de talentos dentro de suas comunidades. Hoje a gente trabalha com outras pessoas fazendo um pouquinho do que a gente faz comigo".