Floro Borromeu (Leandro Daniel) e Tia Salete (Mariana Lima). - Fabio Rocha/TVGlobo

Publicado 01/11/2024 21:35

Rio - Nesta sexta-feira (1º), "No Rancho Fundo" chegou ao seu último capítulo, marcado pela celebração do amor entre Tia Salete (Mariana Lima) e Floro Borromeu (Leandro Daniel). E o lugar para o casamento não podia ser outro: o rancho da família Leonel, em Lasca Fogo, que abrigou a cerimônia conduzida por Padre Zezo (Nanego Lira).

fotogaleria Com a presença do autor Mario Teixeira e do diretor artístico Allan Fiterman, elenco e equipe também se reuniram na cidade de Lapão da Beirada para o repente de despedida de Totonho (Juzé) e Palmito (Lukete). Quem perdeu, pode acompanhar as emoções, reviravoltas, embates finais e o destino da Gruta Azul na reapresentação do último capítulo na TV Globo neste sábado.

Novo folhetim das seis, "Garota do Momento" estreia na próxima segunda-feira (04) substituindo as aventuras de "No Rancho Fundo".