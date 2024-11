Felipe Andreoli chora ao se despedir da TV Globo após 10 anos na emissora - Reprodução de vídeo / X

Felipe Andreoli chora ao se despedir da TV Globo após 10 anos na emissoraReprodução de vídeo / X

Publicado 01/11/2024 11:00 | Atualizado 01/11/2024 13:07

Rio - Felipe Andreoli, de 44 anos, chorou ao se despedir da TV Globo durante o encerramento do "Globo Esporte SP", desta quinta-feira (31). O jornalista foi às lágrimas no programa ao vivo, quando agradeceu o público e colegas de trabalho pelos 10 anos na emissora.



"Gente, tá acabando o 'Globo Esporte' de hoje e minha jornada por aqui também. Eu fiz uma continha básica, foram quase 2 mil programas ao seu lado, dividindo esse horário do almoço, tão especial", iniciou, emocionado.

"Eu era aquele garotinho, que assistia ao 'Globo Esporte' na companhia de outros apresentadores, comendo e realizando meu sonho. Muito obrigado à Globo, que me deu essa oportunidade de realizar esse sonho", continuou, enquanto no telão era exibida a mensagem: "Obrigado, Felipe", com uma foto dos colegas de emissora.



"Foram muitos lugares, foi Encontro com a Fátima [Bernardes], Ana Maria Braga, "SporTV", Copas, "Zona Mista", Olimpíadas, eu só tenho a agradecer. A jornada continua, o esporte não para nunca, o 'Globo Esporte' não para nunca, a gente se encontra em outras jornadas. Um beijo e tchau", concluiu o apresentador, com a voz embargada.

"Foram 10 anos incríveis na minha vida profissional. Lindos. De realizações de sonhos. Só tenho a agradecer à TV Globo. Foram meses amadurecendo essa decisão. Se o Felipe de hoje contasse isso pro Felipe de alguns anos atrás ele certamente não acreditaria nessa decisão. Mas vou feliz e cheio de expectativas pra esse mundo que me espera", escreveu na legenda.

"Agradecer em especial algumas pessoas fundamentais nessa jornada: @fatimabernardes @jbboninho @mauricio.arrudax e @jrraulcosta que me abriram as portas na minha chegada. Ao Roberto Marinho Neto que apostou em mim como apresentador do 'Esporte'. E à essa parceira maravilhosa que ganhei, @anamariabragaoficial, que deixou ainda mais sublinhado que esporte e entretenimento se misturam pois, de alguma maneira, são a mesma coisa. Espero a companhia de vocês por aqui e nas próximas jornadas que estão por vir. Amanhã tem meu último 'Globo Esporte', vê se não perde", convidou.