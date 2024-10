Felipe Andreoli deixa a TV Globo após 10 anos - Divulgação/TV Globo

Publicado 30/10/2024 19:59

Rio - Na véspera de comandar o "Globo Esporte SP" pela última vez, Felipe Andreoli fez uma publicação comentando a decisão de sair da emissora após 10 anos. Nesta quarta-feira (30), o jornalista de 44 anos relembrou a trajetória na TV Globo e agradeceu os colegas de trabalho.

fotogaleria "Foram 10 anos incríveis na minha vida profissional. Lindos. De realizações de sonhos. Só tenho a agradecer à TV Globo. Foram meses amadurecendo essa decisão. Se o Felipe de hoje contasse isso pro Felipe de alguns anos atrás ele certamente não acreditaria nessa decisão. Mas vou feliz e cheio de expectativas pra esse mundo que me espera", escreveu na legenda.

"Agradecer em especial algumas pessoas fundamentais nessa jornada: @fatimabernardes @jbboninho @mauricio.arrudax e @jrraulcosta que me abriram as portas na minha chegada. Ao Roberto Marinho Neto que apostou em mim como apresentador do 'Esporte'. E à essa parceira maravilhosa que ganhei, @anamariabragaoficial, que deixou ainda mais sublinhado que esporte e entretenimento se misturam pois, de alguma maneira, são a mesma coisa. Espero a companhia de vocês por aqui e nas próximas jornadas que estão por vir. Amanhã tem meu último 'Globo Esporte', vê se não perde", convidou.

No vídeo postado nas redes sociais, Felipe Andreoli revelou mais detalhes sobre a decisão. "Eu percebi que tinha outros sonhos. Porque nessa caminhada de 10 anos eu tive os meus dois filhos, eu construí minha família ao lado da Rafa [Brites]...e os sonhos também são pessoais e não só profissionais. Eu sonho em estar mais presente, não faltar em nenhum evento na escola, ter feriados livres com eles, Réveillon, Natal...eu quero estar perto desses meninos."