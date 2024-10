Giovanna Antonelli, Camila Pitanga e Camila Queiroz - Reprodução de vídeo

Giovanna Antonelli, Camila Pitanga e Camila QueirozReprodução de vídeo

Publicado 30/10/2024 11:14

Rio - Estrelada por Camila Pitanga, Camila Queiroz Giovanna Antonelli, "Beleza Fatal", primeira novela original nacional da Max na América Latina, já tem data para estrear: dia 27 de janeiro de 2025. O anúncio foi feito pela plataforma, na manhã desta quarta-feira (30). A produção, que terá 40 capítulos, também ganhou um teaser inédito.

Criada e escrita por Raphael Montes e com direção geral de Maria de Médicis, o folhetim conta uma história de busca por vingança e justiça que se passa no agitado mundo da beleza, da cirurgia plástica e dos tratamentos estéticos. Sofia (Camila Queiroz) enfrenta uma desafiadora jornada após ver sua mãe ser presa injustamente por causa de sua prima Lola (Camila Pitanga). Sem rumo, Sofia é acolhida pela amorosa família Paixão, com a matriarca Elvira (Giovanna Antonelli), que lidam com a tragédia de ter a filha Rebeca hospitalizada após uma cirurgia plástica malsucedida. É assim que Sofia e a família Paixão se unem na dor e na indignação contra os culpados em um desejo comum por vingança.



Determinada a destruir Lola e todos os responsáveis por suas tragédias, Sofia mergulha em uma obsessiva busca por reparação. No entanto, ao reencontrar um amor de infância, ela começa a questionar suas escolhas e descobre que a justiça tem um preço mais alto do que imaginava.

O elenco de "Beleza Fatal" também tem outros nomes como Vanessa Giácomo, Marcelo Serrado, Caio Blat, Murilo Rosa, Herson Capri, Augusto Madeira, Julia Stockler, Manu Morelli, Romaní, Breno Ferreira, Naruna Costa, Kiara Felippe, Drayson Menezzes, Mônica Torres, Georgette Fadel, Marat Descartes, Patricia Gasppar, Fernanda Marques, Santiago Acosta Cis, Rei Black, Mariana Molina, Luciano Chirolli e as criancas Melissa Sampaio, Noah Calixto Moi, Raphael Raposo e Gaby Martins.