José Luiz DatenaDivulgação

Publicado 30/10/2024 19:22

Rio - A Band informou nesta quarta-feira (30) que o apresentador José Luiz Datena deixou a apresentação do "Brasil Urgente" e que agora a atração segue sob o comando de seu filho Joel Datena. A emissora afirmou que a decisão foi de comum acordo com o comunicador, que foi candidato a prefeito de São Paulo nas eleições 2024.

Para o próximo ano, a emissora discute com José Luiz Datena a criação de projetos no entretenimento, área em que já atuou com sucesso.