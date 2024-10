André Luiz Frambach - Luana Chaves / Divulgação

30/10/2024

Rio - A reta final de "No Rancho Fundo", da TV Globo, está repleta de emoções. Intérprete de Elias Crisóstomo no folhetim, André Luiz Frambach, de 27 anos, adianta que os telespectadores podem esperar "muitas surpresas" em relação ao personagem, mesmo após o 'lavrador' revelar a Artur (Túlio Starling), no capítulo desta terça-feira (29), que também é filho de Ariosto (Eduardo Moscovis).

"Eu já havia mencionado antes da entrada do Elias e reafirmo isso agora: ele não entrou à toa na novela, não foi por acaso. Ele realmente entrou para fazer acontecer muitas coisas. O que podemos esperar são muitas surpresas e coisas boas que realmente irão surpreender o público. Vai ficar todo mundo incrédulo", destaca o marido de Larissa Manoela, que vibra com sua participação na novela.

"Foi maravilhoso! A receptividade tanto do elenco, da equipe, quanto da direção foi incrível. Eles já estavam com esse projeto encaminhado, mais para o final, e poder entrar nesse finalzinho e ser muito bem acolhido, absorvendo toda a magia que foi 'No Rancho Fundo', trocando ideias, conversando e entendendo melhor… Foi realmente incrível e um grande presente que recebi", afirma André, que estava afastado dos folhetins desde "Cara e Coragem" (2022).

Gente como a gente, Frambach diz que tem acompanhado de pertinho os últimos capítulos da trama. "Estou assistindo muito a 'No Rancho Fundo', que é uma novela incrível!".

Ele também revela que tem o costume de acompanhar "muitas séries, filmes e novelas". "Gosto de ver trabalhos, tanto os meus quanto os dos colegas, parceiros, conhecidos, atores e atrizes que admiro. Isso me ajuda a entender meus próprios trabalhos: o que estou fazendo certo, o que posso melhorar e também absorver o que considero bom nos trabalhos dos outros artistas e identificar o que talvez não seja tão positivo na minha visão como intérprete".

Novos projetos

Sobre os projetos profissionais futuros, André detalha: "Tem dois filmes que estão previstos para 2025 e uma peça de teatro que estou começando a produzir com a Larissa (Manoela), Gui Weber, Rodrigo Fagundes e a Camille Frambach, minha irmã. E quem sabe não pinta uma novela ou algum outro trabalho nesse meio do caminho? Estou sempre muito aberto a novos projetos!", frisa.