Angélica abriu o jogo sobre comentar assuntos polêmicos

Publicado 29/10/2024 19:04

Rio - Nesta terça-feira (29), Angélica foi uma das convidadas do programa "Sem Censura", da TV Brasil, apresentado por Cissa Guimarães, e comentou o fato de se posicionar sobre temas entendidos como polêmicos na sociedade. A apresentadora de 50 anos recordou o espanto dos filhos ao falar publicamente sobre a sexualidade feminina.

"Quando comecei a me colocar com assuntos que são tabus, deu uma assustada. As pessoas julgam, mas não me incomodei com isso, porque acho importante, eu, Angélica, falar. Continuo tendo meus filhos, com várias regras como mãe, mas acredito muito que o diálogo e a informação são fundamentais", disse. "Teve um incômodo dos meus filhos quando falei de vibrador, rolou um ciúme. Aí perguntei, meio psicanalista: 'Por que não podemos falar sobre isso?'", acrescentou.