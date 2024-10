Na Fazenda, Flora Cruz conversa com Flor sobre namoro da mãe - Reprodução/Record

Na Fazenda, Flora Cruz conversa com Flor sobre namoro da mãe

Publicado 29/10/2024 15:00 | Atualizado 29/10/2024 15:14

Rio - Flora Cruz falou sobre o namoro da mãe , Babi Cruz, com André Caetano durante uma conversa com Flor na sede da "Fazenda", nesta terça-feira (29). Ela comentou que inicialmente a família não sabia como lidar com os problemas de saúde de Arlindo Cruz, que sofreu sequelas de um AVC e não se comunica desde 2017.

"A gente se perdeu um pouco no início", disse. Flor comentou que as pessoas não sabem o que é ter uma pessoa acamada em casa e julgam demais.

"O médico falou para minha mãe: 'vai viver'. Os médicos falaram, os amigos do meu pai, os compadres", completou.

A ex-apresentadora do SBT disse que sua única preocupação era se a pessoa merecia ela, mas de qualquer modo, ela está vivendo", disse.

"É, se não der certo a gente vai estar do lado dela para acolher, para seguir em frente. Bora, mãe, saudades, eu estou aqui. Mãe, te amo, estou morrendo de saudades, espero que você esteja bem.", disse Flora.

Babi Cruz compartilhou o vídeo em seu Instagram e comentou: "Saudade que não cabe no peito".

Namoro

O relacionamento de Babi e André começou em junho de 2022. Apesar de estarem juntos, ela negou recentemente que esteja dividindo a mesma casa com ele.

"Sou uma mulher de 53 anos e há quase quatro décadas vivi e vivo para o meu marido, meus filhos, meus netos, minha família", escreveu em um post em suas redes sociais em setembro.

"Fui mulher o suficiente para assumir o meu relacionamento após o meu marido estar quase oito anos, infelizmente, em uma vida vegetativa. Com três anos de acidentes vasculares, os médicos, os neurologistas, já me disseram: 'Babi, vai viver a sua vida, o Arlindo não volta mais'. Mesmo assim, eu não desisti e continuei esperando.", escreveu.

"O André, de novinho, ele não tem nada. Ele é um homem de 40 anos. Ele é um homem independente. Ele é um homem que tem o trabalho dele e tem a dignidade dele. Nós não estamos aqui para barbarizar com a sociedade, estamos aqui para viver a nossa vida em paz. A minha vida não compete a ninguém. O respeito é mútuo", completou.



Em conversa com peões no dia 11 de outubro, Flora contou que Arlindo Cruz era totalmente dependente de Babi, no sentido de não saber onde estava nada em casa e afirmou que a mãe dedicou toda a vida ao pai desde que tinha 15 anos. Os dois estão juntos há quase 40 anos e, um dia, ela chamou os filhos para conversar e comentou que estava querendo voltar a viver.