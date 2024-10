Angélica vai apresentar novo programa no Globoplay - Alex Santana

Publicado 28/10/2024

Rio - Após o sucesso ‘50 & Tanto’, lançado em 2023, Angélica volta à TV com uma versão focada em convidados masculinos, no '50 & Uns’ para conversas sinceras e sem tabus. A apresentadora reabriu as portas de sua casa e o resultado será exibido a partir do dia 10 de novembro, em cinco episódios, com grandes nomes convidados do universo masculino, que trocam sobre temas raramente abordados por eles: sexo, poder, família, corpo e vida são alguns deles.

A cada programa ela receberá três convidados e Antonio Fagundes, Gil do Vigor e Lázaro Ramos estão confirmadíssimos!

"O clima e o ambiente do programa continuam a promover intimidade, reflexão e boas risadas, sob a condução sensível, bem-humorada, sagaz e sempre original de Angélica”, destaca a diretora Isabel Nascimento Silva.

Todos os episódios estarão disponíveis de uma só vez na plataforma e o "Fantástico" vai exibir a versão resumida de cada um deles. A produção também será exibida a partir de 12/11, sempre às terças-feiras, às 22h45, no GNT.

“O que mais me surpreendeu nessa temporada foi ver a vontade dos homens de terem um espaço para falar desses assuntos. Um lugar para se abrir, para ficar vulnerável. Eu acho que eles estão percebendo que tem que quebrar alguns tabus”, adianta Angélica.



Ao final de cada episódio, todos são surpreendidos por uma participação feminina ilustre que, de forma remota, vem para aguçar ainda mais a curiosidade do público com perguntas nunca feitas antes.

“As conversas com os convidados, no masculino, puderam trazer à tona aspectos muito interessantes da vida da Angélica. O público vai conhecer lados inéditos de alguns dos seus maiores ídolos”, explica Chico Felitti, criador e diretor de conteúdo de ’50 & Uns’.