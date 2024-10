Eliana e Adriano Ricco - Reprodução/Instagram

Eliana e Adriano RiccoReprodução/Instagram

Publicado 28/10/2024 13:19 | Atualizado 28/10/2024 13:25

Rio - Adriano Ricco, marido de Eliana, deixou a direção do "The Masked Singer Brasil" , que será comandado por ela em breve. A partir de novembro, ela já começa a gravar a temporada que terá um especial de Natal e estreia em janeiro de 2025.

"O Ricco está com outros projetos e como antecipamos as gravações de 'Masked' para novembro, não foi possível conciliar", explicou a assessoria da Globo.

Antes disso, Eliana aparecerá na Globo com Paulo Vieira no ‘Vem Que Tem’, em novembro. O game show deve ir ao ar no dia 28 de novembro de 2024 e será um especial para a Black Friday.

Adriano Ricco está na Globo há mais de 17 anos e já foi diretor do "Caldeirão do Huck", "Domingão do Faustão", "Criança Esperança", "Altas Horas", dentre outros programas.

Novidades no The Masked Singer Brasil

A saída de Ivete Sangalo e entrada de Eliana não é a única novidade da nova temporada do "The Masked Singer Brasil. O time de jurados contará com novo elenco formado por Belo e Tony Ramos. Sabrina Sato, jurada desde a terceira temporada do programa, e Tatá Werneck, que está na atração desde a segunda edição, seguem no programa.

Em comemoração aos 60 anos da TV Globo, todas as fantasias remeterão às novelas e seus personagens. Já foram reveladas seis máscaras: Nazaré Tedesco, de "Senhora do Destino"; Sol, de "Vai na Fé"; Foguinho, de "Cobras e Lagartos"; Odete Roitman, de "Vale Tudo"; Carminha, de "Avenida Brasil"; Tieta, de novela homônima; e Ruth e Raquel, de "Mulheres de Areia".

"É uma alegria enorme para mim, comemorar 20 anos aos domingos com essa estreia no 'Masked', esse reality tão amado pelas famílias, neste ambiente musical no qual eu estive por tantos anos. E viver essa experiência com esse lado lúdico das novelas, tendo Tony Ramos ao meu lado, é uma emoção muito grande. Minha vontade é de estender o tapete vermelho toda vez que ele entrar em cena. E ainda estarei com as maravilhosas Sabrina Sato e Tatá Werneck, e com Belo. Por trás das máscaras, aguardem, porque vai ter muita gente bacana!", declarou Eliana.