Maria Carol Rebello durante o EncontroReprodução de vídeo

Publicado 28/10/2024 11:39

"Eu estava em casa. Tinha acabado de falar com o meu irmão de tarde, minha mãe tinha acabado de conversar por horas com ele...Eu saí do banho e tinha uma mensagem da minha cunhada. Aquela coisa de quem tem uma sensibilidade um pouco mais apurada, eu imaginei que fosse alguma coisa que tivesse acontecido com meu irmão. Mas eu imaginei um acidente, eu imaginei qualquer coisa, menos o que aconteceu. É muito difícil de acreditar que isso está acontecendo", relatou.

A atriz disse que os últimos dias tem sido difíceis para a família. "Parece que a gente tá assim, flutuando, parece que é pesadelo, parece que a qualquer momento você vai acordar e ver que não é verdade. A gente está ficando muito junto. Nessas horas que a gente vê como tem muitos amigos. O meu irmão era um cara muito amável, muito amigo, muita gente ama o meu irmão. E a gente tá sendo muito acolhido, estamos juntos o tempo todo", disse.

Maria Carol disse que João decidiu morar em Trancoso, na Bahia, após a pandemia. "Meu irmão decidiu realizar o sonho dele de morar lá, escolheu o terreno dele, construiu a casa dele e estava lá fazendo o que sabia fazer, que é arte, quer é espalhar arte, música e muita criatividade. Ele estava muito feliz e eu sou com certeza e fã do meu irmão. Tinha dado um jeito de ir atrás dele, tinha passado dois meses lá com ele. Estava no Rio na hora que aconteceu (o crime), mas com data de voltar para lá. Fui para lá correndo, até para acolher minha cunhada e trazer o corpo do meu irmão para o Rio", contou.Maria Carol também contou como estão as investigações sobre a morte do irmão, assassinado com 12 tiros. "É muito delicado eu falar isso, porque foi um crime muito brutal. Meu irmão não foi assaltado e levou um tiro. Meu irmão foi executado brutalmente. Então é muito difícil falar qualquer coisa nessa linha de investigação. A polícia civil lá está investigando. Eu, particularmente, acho tudo muito lento, muito confuso, mas eu não posso falar. A gente está com nossa assistência jurídica para tentar levar o caso para o homicídio da civil de Porto Seguro, que eu acredito que possa ter mais estrutura para apurar isso", disse.